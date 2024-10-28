İsviçre'den Orta Doğu Konferansı Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsviçre'den Orta Doğu Konferansı Müjdesi

İsviçre, Cenevre'de Orta Doğu çatışmaları için konferans düzenleyecek. Tarih henüz belirlenmedi.

28.10.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, " Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konferans düzenlenecek." dedi.

Amherd, İsviçre'de görev yapan uluslararası gazetecilerle başkent Bern'de bir araya geldi.

AA muhabirinin "Ukrayna konusunda barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış olan İsviçre, Orta Doğu meselelerini ele almak üzere çok taraflı veya bölgesel görüşmeler düzenlemeyi planlıyor mu?" sorusuna yanıt veren Amherd, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsviçre'ye, Orta Doğu konusunda BM temsilcileriyle konferans düzenleme yetkisi verdiğini söyledi.

Amherd, "Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konferans düzenlenecek. Tarih henüz belli değil, ilerleyen günlerde belirlenecek." dedi.

Viola Amherd, şu an için bu konuda üst düzey katılımlı bir zirvenin öngörülmediğini ancak böyle bir seçeneğin de dışlanmadığını kaydetti.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Avrupa'da tüm düzeni barış ve güvenlik açısından tehdit eden bir çatışmaya dönüştüğüne işaret eden Amherd, savaşın çeşitli gelişmeleri hızlandırdığını ve çatışmaların yürütülme biçimini şekillendirdiğini belirtti.

Amherd, "Genel olarak güvenlik durumu daha dağınık, karmaşık, öngörülemez, değişken ve tehlikeli hale geldi." dedi.

Bu yıl İsviçre'nin ev sahipliğinde Ukrayna Barış Zirvesi'nin düzenlendiğini ve 100 ülke ile kuruluşun temsilcilerinin buna katıldığını hatırlatan Amherd, "Amacımız, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa doğru bir süreç başlatmaktı." dedi.

İsviçre ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de değinen Amherd, İsviçre'nin AB ve üye ülkelerle ortak değerlere sahip olduğunu kaydetti.

Amherd, "Özellikle ekonomik açıdan AB ülkelerinin önemli ortaklıkları var. İsviçre ve AB, 100'den fazla anlaşmayla birbirine bağlı. Federal Konseyin amacı, ikili yaklaşımı pekiştirmek ve her iki tarafın da çıkarına olduğu durumlarda daha da geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin yürüttüğü tarafsızlık politikasına da işaret eden Amherd, bu politikanın, dünyada yaşananlara karşı "kayıtsız kalma" anlamına gelmediğini söyledi.

Amherd, "İsviçre değerlerini, demokrasiyi, uluslararası hukuku, hukukun üstünlüğünü ve egemen bir devletin toprak bütünlüğünün dokunulmazlığını destekliyor. Tarafsızlığımız, uluslararası anlaşmalarla uyumlu." diye konuştu.

Uluslararası düzenin son yıllarda önemli ölçüde daha kaotik ve istikrarsız hale geldiğinin altını çizen Amherd, "Çok taraflı örgütler ve barışçıl çatışma çözümü mekanizmaları zayıfladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temel konularda çıkmaza girdi ve uluslararası yasalar düzenli olarak çiğneniyor." dedi.

Amherd, dünya genelinde şiddetin siyasi bir araç olarak kullanımının artmasından, demokratik ve otoriter modeller arasında devam eden rekabetten endişe duyduklarını da dile getirdi.

İsviçre'nin Orta Doğu'da çatışmadan ve bölgedeki şiddetin büyük ölçüde artmasından son derece endişeli olduğunu aktaran Amherd, bu durumun, şiddette büyük bir tırmanış riskini artırdığını bildirdi.

"Türkiye ile ikili ilişkilerde sorunumuz yok ve iyi çalışıyoruz"

Amherd, "Barış ancak diyalog, gerginliğin azaltılması ve uluslararası hukuka uyum yoluyla sağlanabilir. Dünya genelinde devam eden çatışmalar göz önüne alındığında, İsviçre barış ve yeniden yapılanma adına iyi niyet misyonunu sağlama geleneğine bağlı kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

AA muhabirinin, "Gelecek yıl İsviçre ile Türkiye arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü kutlanacak. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere dair neler söylemek istersiniz? Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakamda artış yaşanması bekleniyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Amherd, ?Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının ikili ilişkilerin yenilemesi için bir imkan olduğunu kaydetti.

Amherd, "Türkiye ile ikili ilişkilerde sorunumuz yok ve iyi çalışıyoruz. Ekonomik alanda işbirliğini artırmak ve yeni bir seviyeye taşımak için imkanımız var." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Konferans, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Cenevre, İsviçre, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'den Orta Doğu Konferansı Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: İsviçre'den Orta Doğu Konferansı Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.