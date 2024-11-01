İsviçre'den Türkiye'ye Kültür Varlıkları İadesi - Son Dakika
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İsviçre'den Türkiye'ye Kültür Varlıkları İadesi

İsviçre\'den Türkiye\'ye Kültür Varlıkları İadesi

İsviçre'de ele geçirilen tarihi eserler, Türkiye'ye iade edildi. İade edilenler arasında kandil, sikke ve madalyon var.

01.11.2024 12:20
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İsviçre'de farklı soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve Milattan Sonra (MS) 4-7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil, 7 sikke ve 1 altın madalyon Türkiye'ye iade edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsviçre makamlarınca, ele geçirilen birtakım belgelerden hareketle kültür varlığı kaçakçılığına yönelik soruşturma başlatıldı.

Derinleştirilen soruşturma neticesinde bir suç şebekesince kültür varlıklarının özellikle Orta Doğu ülkelerinden toplanarak Avrupa'ya kaçırıldığı, söz konusu şebekede kaçak kazıcılar, tedarikçiler, aracılar, restorasyon uzmanları, sahte eser üreticileri, galeri sahipleri ve sanat tacirlerinin bulunduğu belirlendi.

İsviçre, ABD, Karayipler, Cebelitarık, Panama ve İngiltere'den firmaların da bu olaya karıştıkları saptanan soruşturma kapsamında, şebeke çökertildi, suça bulaşan kişiler Cenevre Mahkemeleri tarafından çeşitli cezalara çarptırıldı.

Operasyon, aynı zamanda kültür varlığı kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen ve Avrupa piyasasında tanınan bir şahıs ve firması hakkında da önemli bir soruşturmanın başlatılmasını sağladı.

Türkiye harekete geçti

Bu süreçte Cenevre yakınlarında gerçekleştirilen gümrük denetlemesinde M.S 5'nci ve 7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze uzmanlarınca incelenen ve Türkiye kökenli olup yasa dışı olarak yurt dışına çıkarıldığı anlaşılan esere ilişkin hazırlanan rapor, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşması bulunan İsviçre makamlarıyla paylaşıldı.

İsviçre'de yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında da İstanbul, Balıkesir ve İzmit basımı MS 4 ve 6'ncı yüzyıllar arasına tarihlenen Bizans dönemine ait 7 sikke ile 1 altın madalyon yakalandı.

Eserler Türkiye'ye iade edildi

Ele geçirilen eserlerin köken ülkelerine iadelerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında M.S. 5'nci ve 7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil ile 7 sikke ve 1 altın madalyon ait oldukları Türkiye'ye iade edildi.

Tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince Türkiye'nin İsviçre Büyükelçiliğinde dün düzenlenen törenle teslim alındı.

Eserlerin kasım ayı içinde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

2024'te 45 eser geri getirildi

Teslim alınan eserlerle 2002 yılından bu yana ana vatanına döndürülen eser sayısı 12 bin 164 oldu. Bu eserlerin 7 bin 846'sının iadesi 2018'den sonra sağlandı.

Bu yıl içinde şu ana kadar iadesi sağlanan eser sayısı da 45 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'den Türkiye'ye Kültür Varlıkları İadesi - Son Dakika

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