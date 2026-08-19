İsviçre, Ukraynalılara S Koruma Statüsünü Uzattı - Son Dakika
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İsviçre, Ukraynalılara S Koruma Statüsünü Uzattı

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İsviçre, Ukraynalılara verilen S koruma statüsünü 4 Mart 2028'e kadar uzatma kararı aldı.

İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak korunma amacıyla sığınan Ukraynalılara "S koruma statüsü" adıyla verdiği özel oturum iznini 4 Mart 2028'e kadar uzatma kararı aldı ve buna gerekçe olarak "Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına işaret olmamasını" gösterdi.

İsviçre hükümeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına dair henüz bir işaret olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Bu nedenle, Ukrayna'dan koruma arayan kişilerin S statüsü 4 Mart 2028'e kadar uzatılacak. S statüsüne sahip kişilere yönelik destek tedbirleri de (S koruma statüsü) bu tarihe kadar devam edecek. Federal Konsey'in görüşüne göre, S koruma statüsü şu anda Ukrayna'dan gelen kişilere etkili koruma sağlamaya devam etmek ve iltica sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmek için en iyi çözüm." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kararın, koruma arayanlar, kantonlar, belediyeler ve işverenler için gelecek 18 ay boyunca netlik sağladığına değinilerek, Ukrayna'daki uzun vadeli durumun iyileşmesi halinde Federal Konsey'in S koruma statüsü konusundaki pozisyonunu buna göre yeniden değerlendireceğine işaret edildi.

İsviçre'nin, S koruma statüsü konusunda Avrupa Birliği (AB) ile bugüne kadar yakın bir koordinasyon içinde çalıştığı ve bunu yapmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, 30 Temmuz'da AB üye ülkelerinin, geçici korumayı 4 Mart 2028'e kadar uzatmaya karar verdiği hatırlatıldı.

AB'de geçici korumaya erişimi kısıtlamaya da karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Temmuz'dan itibaren geçici koruma, yalnızca Ukrayna'da geçerli olan askerlik yükümlülüklerini yerine getiren kişilere veriliyor. İsviçre, AB Konseyi tarafından alınan bu kararla yasal olarak bağlı değildir. Bununla birlikte Federal Konsey, İsviçre'nin uygulamalarını AB ile uyumlu hale getirmesinin kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak, S koruma statüsü artık yalnızca Ukrayna'da sahip olabilecekleri askerlik yükümlülüklerini yerine getiren kişilere verilecektir. Bu yeni kural, 20 Ağustos'tan sonra sunulan tüm yeni başvurular için geçerlidir. Zaten S koruma statüsü almış kişileri etkilemez." ifadelerini kullandı.

İsviçre hükümeti, 11 Mart 2022'de bakanlar kurulu toplantısında, Ukrayna'da savaştan kaçarak ülkeye sığınanlara "S statüsü" adlı özel oturum izni verilmesi kararını onaylamıştı.

İsviçre'de S statüsü, 1991-2001'de Balkanlar'da yaşanan Yugoslav savaşları sırasında ülkeye sığınmak isteyen sivillerin kabulünü kolaylaştırmak için 1999'da devreye sokuldu.

S statüsü, yasalaşmasından sonra sadece Ukraynalılar için uygulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre, Ukraynalılara S Koruma Statüsünü Uzattı - Son Dakika

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