İsviçre'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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İsviçre'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi

İsviçre\'deki Üniversitelerde Filistin\'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi

İsviçre'nin Bern ve Basel üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalede bulundu. Eylemler polisin müdahalesiyle son buldu. Lozan Üniversitesi'nde ise protestolar öğrenciler ile rektörlüğün anlaşmasıyla sona erdi. Diğer üniversitelerde ise eylemler devam ediyor.

15.05.2024 17:07
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İsviçre'nin Bern ve Basel üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalede bulundu.

İki üniversitenin kampüsünde 13 Mayıs'ta başlayan eylemler, polisin müdahalesiyle son buldu.

Binaları tahliye eden ve üniversiteler etrafında güvenlik önlemi alan polis, gazetecilerin içeriye girişine izin vermedi.

Lozan Üniversitesi'nde 2 Mayıs'tan bu yana süren protestolar ise öğrenciler ile rektörlüğün anlaşmasıyla sona erdi.

Rektörlük tarafından açıklanan anlaşmaya göre, Lozan Üniversitesi, silahlı çatışmalar bağlamında bilimsel kurumlarla yapılan işbirliklerini etik, uluslararası hukuk ve akademik özgürlük perspektiflerinden değerlendirilmesi için uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendirecek.

Lozan ve diğer üniversitelerde eylem yapan öğrenciler, üniversitelerinden İsrail kurumlarına karşı akademik boykot, Gazze konusunda net tavır alınması ve soykırımın tanınması taleplerinde bulundu.

Öte yandan Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler devam ediyor.

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'ta Filistin'e destek eylemi, dün polisin müdahalesinin ardından son bulmuştu.

Cenevre Peyzaj, Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu ve Zürih Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterileri de polisin müdahalesinin ardından sona ermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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