İsviçre ve İtalya Dışişleri Bakanları Ukrayna-Rusya Savaşını Ele Aldı - Son Dakika
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İsviçre ve İtalya Dışişleri Bakanları Ukrayna-Rusya Savaşını Ele Aldı

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi ve barışın sağlanması konusunu görüştüklerini açıkladı.

12.08.2024 15:22
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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanmasını ele aldıklarını bildirdi.

Cassis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tajani ile İsviçre'nin Ticino kantonunda bir araya geldiklerini belirtti.

Paylaşımda, "İkili ilişkilerimizde ulaşılan önemli dönüm noktalarının taşlarını ele aldık, araştırma ve inovasyon başta olmak üzere yeni işbirliği alanları belirledik. Ayrıca güncel uluslararası meseleleri ve özellikle Ukrayna'da barışın olası yollarını tartıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre ve İtalya Dışişleri Bakanları Ukrayna-Rusya Savaşını Ele Aldı - Son Dakika

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