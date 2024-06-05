İtalya Başbakanı: Bu Yıl İtalya'ya Gelen Mülteci Sayısı Yüzde 60 Azaldı - Son Dakika
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İtalya Başbakanı: Bu Yıl İtalya'ya Gelen Mülteci Sayısı Yüzde 60 Azaldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu yılın başından itibaren İtalya'ya gelen mülteci sayısının 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 60 azaldığını belirtti. Meloni, bu düşüşün İtalya'nın Kuzey Afrika ülkeleriyle yaptığı anlaşmalardan kaynaklandığını söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verileri de bu düşüşü destekliyor.

05.06.2024 14:25
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ROMA, 5 Haziran (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bu yılın başından itibaren İtalya'ya gelen mülteci sayısının 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 60 azaldığını belirtti.

Meloni, bakanlar kuruluna yaptığı açıklamada bu eğilimin, İtalya'nın Kuzey Afrika ülkeleriyle yaptığı anlaşmalardan kaynaklandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verileri Meloni'nin iddiasını desteklerken, yılın ilk beş ayında 21.000'in biraz üzerinde sığınmacnın İtalya'ya ayak bastığını gösteriyor. Bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen yaklaşık 50.400 ile karşılaştırıldığında, bu rakam yüzde 58,3 azalmaya işaret ediyor.

Meloni bu düşüşün, İtalya'ya sığınan mültecilerin iki ana çıkış noktası olan Tunus ve Libya ile İtalya arasındaki diplomatik anlaşmalardan kaynaklandığına işaret etti. Haberlere göre, İtalyan hükümeti Mısır ile de benzer bir işbirliği anlaşması üzerinde çalışıyor.

Başbakan ayrıca, Arnavutluk'a gelen yeni mültecilerle ilgili olarak tartışmalı bir anlaşmaya imza attı.

Meloni'nin mülteci sayısındaki düşüşe ilişkin açıklaması, mensubu olduğu İtalya'nın Kardeşleri partisi ile diğer siyasi partilerin Avrupa Parlamentosu yerel seçimleri için kampanya yürüttüğü bir dönemde geldi. Oylama 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Göç meselesinin ise kampanyanın sıcak gündemlerinden biri olması bekleniyor.

Meloni, 2022'de İtalya'ya gelen göçmen sayısını azaltma vaadiyle kampanya başlatmış, ancak bu sayı geçtiğimiz yıl artmıştı. UNHCR rakamları 2023'te ülkeye yaklaşık 158.000 göçmenin geldiğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı: Bu Yıl İtalya'ya Gelen Mülteci Sayısı Yüzde 60 Azaldı - Son Dakika

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