İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan\'a G7 Zirvesi\'ne katılımını onayladığı için teşekkür etti

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, G7 Dönem Başkanı olarak gelecek ay ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'ne davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılımını onaylamasından ötürü teşekkür ettiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından Meloni ve Erdoğan arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yaklaşan G7 Zirvesi göz önüne alındığında, bu görüşme, aynı zamanda ikili ilişkilerin durumu ve başlıca uluslararası krizler hakkında değerlendirme yapılmasına da olanak sağladı." ifadesi yer aldı.

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın 13-15 Haziran tarihlerinde Puglia Bölgesi'ndeki Borgo Egnazia'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'ne atıfta bulunulan açıklamada, "Başbakan, Cumhurbaşkanı'na Borgo Egnazia'ya katılımını teyit etmesinden ötürü teşekkür etti." değerlendirmesinde bulunuldu.