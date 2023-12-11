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İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek doğru - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek doğru

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'daki savaşa dair kamuoyundaki yorgunluğun farkında olmaları gerektiğini belirterek, geri adım atmanın hata olacağını söyledi. Meloni, uluslararası hukuk kurallarının çiğnenmesine izin verilmesi durumunda kriz senaryolarının çoğalacağını ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna\'yı desteklemeye devam etmek doğru
11.12.2023 - 21:41,
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'daki savaşa dair kamuoyundaki yorgunluğun farkında olmaları gerektiğini ama bu konuda geri adım atmanın da hata olacağını belirtti.

İtalyan ANSA ajansının 2023 fotoğraf albümünün tanıtımına video konferans yöntemiyle bağlanan Meloni, Ukrayna'nın direnişinin savaşı kendilerinden uzakta tuttuğunu ifade ederek, "Basit anlamda Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek doğru çünkü uluslararası hukuk kurallarının çiğnenmesine izin verirsek kriz senaryoları çoğalacaktır." dedi.

Roma'nın Kiev'e desteğini teyit eden Meloni, "Bununla beraber kamuoyundaki yorgunluğun farkında olmalıyız. Bunu kimse inkar etmedi." diye konuştu.

Zorlukları anladığını dile getiren Meloni, "Ama geri adım atmak hata olur. Bu çatışmayı, bir çözüme kavuşturmanın temel yolu Ukrayna'nın rekabetçi olmasına izin vermektir. Sahadaki güçler arasında bir denge yoksa çözüm için masaya oturmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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