İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka klonlarına karşı EUIPO'ya telif başvurusu yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının EUIPO'nun internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan klonlanmış içeriklere karşı harekete geçti.

Meloni, bu doğrultuda İtalyanca "Ben Giorgia Meloni'yim." ifadesini 2 kere seslendirdiği dosyayla beraber sesinin telif hakkını almak üzere EUIPO'ya başvuru yaptı.

İtalya Başbakanı'nın başvurusu, şu anda inceleme aşamasında bulunuyor.