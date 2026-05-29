İtalya’da 24 Saatlik Genel Grev

29.05.2026 15:14
İtalya'da güvencesiz istihdama, silahlanmaya ve İsrail'in saldırılarına karşı 24 saatlik grev yapıldı.

İtalya'da sendikaların çağrısıyla güvencesiz istihdama karşı çıkılması, savaşlara "Hayır" denilmesi, silahlanma politikaları sebebiyle maaşlara daha düşük bütçeler ayrılmasının ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırılarının protesto edilmesi amacıyla ulaşım, eğitim ve sağlık sektörlerinde 24 saatlik genel greve gidildi.

Kamu ve özel sektörü kapsayan grev sebebiyle pek çok okulda eğitim ve öğretime ara verilirken sağlık sektöründe de acil vakalar hariç iş yavaşlatmaya gidildi.

Ulaşım sektöründe de demir ve hava yollarında bazı sefer iptalleri kaydedildi.

Ulusal Sivil Havacılık Kurumu, ülke genelindeki grev sebebiyle Venedik, Floransa, Katanya, Napoli, Olbia, Milano Malpensa havalimanlarından bugün yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Başkentin merkez tren garı Termini'deki bazı seferlerde grev sebebiyle iptal ya da çoğunlukla gecikme yaşandı.

Roma'da toplu taşıma sektöründe çalışanların greve katılması nedeniyle başkentteki bazı otobüs, tramvay ve metro hatlarında sefer sayıları azaltıldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da benzer durum yaşandı.

Milano'da ayrıca grev sebebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi. Bazı sendikaların da destek verdiği yürüyüşte Filistin bayrakları açılırken düşük maaşlar, silahlanmaya daha fazla kaynak ayrılması ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi.

Yürüyüşte sık sık "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

Kaynak: AA

