İtalya'da 4 Tarım İşçisi Göçmen Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da 4 Tarım İşçisi Göçmen Öldürüldü

02.06.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cosenza yakınında yanmış araçta ceset bulunan 4 işçi göçmenin kaza değil cinayet kurbanı olduğu tespit edildi.

İtalya'nın güneyindeki Cosenza kenti yakınlarında dün yanmış bir araçta cesetleri bulunan 4 kişinin tarım işçisi göçmen olduğu ve olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün Cosenza vilayetine bağlı Amendolara yakınlarından geçen 106 numaralı kara yolunda bir benzin istasyonunda park halinde yanmış şekilde bulunan araçtan 4 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda 4 kişinin, Pakistanlı tarım işçisi göçmen olduğu ve olayın bir kaza sonucu yaşanmadığı basına yansıdı.

Olay yerinde incelenen güvenlik kameralarının görüntülerine göre, aracı ateşe verdiği belirlenen 2 şüpheli takip edilerek dün akşam gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların da Pakistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Castrovillari Savcısı Alessandro D'Alessio'nun, bu kişiler hakkında "nitelikli kasten çoklu cinayet" suçlamaları çerçevesinde soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.

Olay anına ilişkin basına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde de aracı ateşe veren 2 kişinin, içindekilerin çıkmasına da engel olduğu görüldü.

Bu arada, "TGR Calabria" kanalına konuşan, olaydan kurtulan bir göçmen ise araçtan son anda camı kırarak çıkabildiğini belirterek, gözaltına alınan 2 kişinin kendilerini daha fazla çalışmaları için tehdit ettiğini ve ödemelerini yapmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Pakistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Göçmen, İtalya, Güncel, Tarım, Dünya, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da 4 Tarım İşçisi Göçmen Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

21:21
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor
Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
20:20
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 21:40:00. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya'da 4 Tarım İşçisi Göçmen Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.