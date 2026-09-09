İtalya'da antisemitizm yasa tasarısı protesto edildi - Son Dakika
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İtalya'da antisemitizm yasa tasarısı protesto edildi

İtalya\'da antisemitizm yasa tasarısı protesto edildi
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İtalya'da parlamentoda görüşülen ve kamuoyunda "antisemitizm yasa teklifi" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısı, başta Roma olmak üzere ülke genelinde protesto edildi. Göstericiler, tasarının İsrail'i eleştirmeyi engelleyeceğini ve İtalyan Anayasası'na aykırı olduğunu savundu.

İtalya'da parlamentoda görüşülen ve kamuoyunda "antisemitizm yasa teklifi" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısı protesto edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi tarafından gündeme getirilen yasa tasarısına yönelik tepkiler ülke genelinde sürüyor.

Antisemitizmin tanımlanmasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını öngören yasa tasarısı, mart ayında parlamentonun üst kanadı Senato'dan geçmesinin ardından halihazırda nihai onay için Temsilciler Meclisi'nde görüşülüyor.

Tasarı üzerinde Temsilciler Meclisi Anayasa İşleri Komisyonu'nda görüşmeler sürerken, tasarıya karşı; başta başkent Roma, Milano, Torino, Lecce olmak üzere ülke genelinde birçok protesto gösterisi düzenlendi.

Başkentteki protesto mitingi için yüzlerce gösterici meclis önünde bir araya gelerek, açtıkları Filistin bayrakları, salladıkları ziller ve de çaldıkları düdüklerle söz konusu yasa tasarısını protesto etti.

Protesto mitingi sırasında, bazı göstericiler, İtalyan Anayasası'nın ölümünü simgeleyen bir kukla kullanırken, bazıları da "Antisemitizm yasa tasarısına hayır", " İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir" ve "Protesto haktır" yazılı dövizler açıp, "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Temsilciler Meclisi önündeki protestoya destek veren Roma Yahudisi Deborah, "Ben bir anti-siyonistim. Bugün buradayım çünkü antisemitizm ile anti-siyonizmin tamamen birbirinden farklı, hatta birbirine zıt iki şey olduğunu göstermek istiyorum. Bu yasa tasarısı yanlış, bizi temsil etmiyor. İsrail'in benim adıma konuşmasını istemiyorum. Diasporadaki biz Yahudilerin haklarını savunmuyor; sadece kendileri adına konuşuyor. Benim adıma konuşmasını istemiyorum." diye konuştu.

Gösteriye katılan İtalyan Alessia da bugün bu meydana bu tasarıya karşı çıkmak için geldiğini belirterek, "Bunu, bir 'susturma yasası' olarak görüyorum. Irkçılığa ve antisemitizme karşı yasalar İtalya'da zaten mevcut ve anayasa tarafından güvence altına alınmış durumda. Bana göre ve bu gösteriye katılanlara göre bu yasa tasarısı, yalnızca siyonist İsrail devletini ve onu yönetenleri eleştirmeyi önlemek için uydurulmuş bir hileden ibaret." ifadelerini kullandı.

Muhalefet ve BM Özel Raportörü yasa tasarısına karşı

Bu arada muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) lideri Angelo Bonelli de meclisteki görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Antisemitizm yasası, eleştiri hakkına çok ciddi bir meydan okuma teşkil ediyor ve İsrail hükümetinin politikalarına meşru şekilde meydan okuyanları hedef almak için bir araç haline gelme riski taşıyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (İsrail Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'i Filistin halkına karşı şiddet, Gazze'de yaşananlar ve Batı Şeria'nın işgali nedeniyle eleştirmek antisemitizm olarak sınıflandırılamaz." yorumunu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Roma'da katıldığı bir etkinlikte söz konusu tasarının, İtalyan Anayasası'na aykırı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, İtalya, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da antisemitizm yasa tasarısı protesto edildi - Son Dakika

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