İtalya'da Aşırı Sıcaklar Yerini Yağışa Bıraktı - Son Dakika
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İtalya'da Aşırı Sıcaklar Yerini Yağışa Bıraktı

02.07.2026 18:59
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İtalya, aşırı sıcakların ardından şiddetli sağanaklar ve kar yağışıyla karşı karşıya.

İtalya'da son günlerde kaydedilen aşırı sıcakların etkisini kaybetmesinin ardından ülke genelinde yağışlar görülürken, kuzeydeki Alp Dağları'nın bir kesiminde temmuzda kar yağışı kaydedildi.

Ülkede son 10 gündür etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası, yerini şiddetli sağanak ve doluya bıraktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağış, birçok noktada günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu sebebiyle kuzeydeki Veneto Bölgesi'nde çok sayıda ağaç devrilirken, Bologna kentinde garın alt geçitlerini su bastı, Siena kentinde de 2 Temmuz ve 16 Ağustos'ta olmak üzere yılda 2 kez yapılan geleneksel at yarışı bugün koşulamadı. Söz konusu yarış, yarına ertelendi.

İtalya'nın kuzeydeki komşusu İsviçre ile sınırındaki Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan ve Stelvio Geçidi olarak anılan kısmına da dün kar yağdı.

Sosyal medya platformlarında da temmuzdaki kar yağışına ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Bu arada Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, ani sağanak ve su baskını riskine karşı ülkenin kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde yaşayanları uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Aşırı Sıcaklar Yerini Yağışa Bıraktı - Son Dakika

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