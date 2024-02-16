İtalya\'da Belediye Başkanları Özerklik Yasasını Protesto Etti

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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin bölgelere daha çok özerklik öngören yasa tasarısı, ülkenin güney bölgelerinden Roma'ya gelen bir grup belediye başkanı tarafından protesto edildi.

Güneydeki Campania Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca liderliğinde yaklaşık 700 kadar belediye başkanı, Meloni hükümetinin parlamentonun onayına sunduğu özerklik yasa tasarısına tepkilerini göstermek üzere Roma'ya geldi.

Belediye başkanları, kuzeydeki bölgelere daha fazla kaynak ayrılacağı ve güneyin ihmal edileceği gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.

Apostoli Meydanı'nda miting yapan belediye başkanları adına konuşan de Luca, Meloni hükümetinin güney bölgelerini terk ettiğini ve güneyin onurunu savunmak için Roma'ya geldiklerini söyledi.

De Luca, Meloni'nin kendilerinden özür dilemesi gerektiğini savunarak, "Güney ile Kuzey arasındaki uçurumun kapatılması için Güney'e ek kaynak tahsis edilmesinden yanayız. Bu yapılmazsa İtalya hiçbir zaman birleşemeyecek." ifadesini kullandı.

Mitingin ardından belediye başkanlarıyla geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Başbakanlık Sarayı Chigi önüne giden de Luca, burada yaptığı açıklamada da Başbakanlığa kendisinin gitmesine izin verildiğini ama ne Başbakanlık Müsteşarı ne de bir bakanla görüşebildiğini aktardı.

De Luca'dan kendisini eleştiren Başbakan Meloni'ye sert yanıt

Güney bölgelerinden belediye başkanlarının Roma'da protesto eylemi yaptığı sırada kendisi de güneydeki Kalabriya bölgesinde bölgesel yönetim ile "kalkınma ve uyum" programı imzalayan Başbakan Meloni, burada isim vermeden de Luca'yı eleştirerek, "Gösteriler düzenlemek yerine çalışmaya koyulsaydınız, belki daha fazla sonuç elde edilebilirdi." yorumunu yaptı.

Meloni'nin bu değerlendirmesine, de Luca'nın sert bir yanıt verdiği basına yansıdı.

İtalyan basınına düşen bir kamera kaydında, de Luca'nın bir grupla konuştuğu sırada "Meloni? Para olmadan çalışılmaz." diyerek hakaret içeren ifadeler kullanması dikkati çekti.

De Luca'nın bu çıkışı, başta Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) olmak üzere pek çok sağ siyasetçinin tepkisini çekti.

FdI'nin X hesabından yapılan paylaşımda, de Luca'nın ifadelerinin "kabul edilemez" olduğu ve partisi ana muhalefet Demokratik Parti'den (PD) bu sözlere dair kınama beklenildiği vurgulandı.

Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, de Luca'nın sözlerinden ötürü PD'yi eleştirerek, "Bu saatlerde beni şaşırtan de Luca'nın sözlü şiddeti değil, PD'nin utanç verici suç ortağı olan sessizliğidir." dedi.

Merkezi hükümetle güneydeki bazı belediye başkanlarını karşı karşıya getiren bölgelere daha fazla özerklik öngören yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Senatoda 23 Ocak'ta onaylanmış ve nihai onay için görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine gönderilmişti.