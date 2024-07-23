İtalya'da Etna Yanardağı tekrar kül ve lav püskürttü - Son Dakika
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İtalya'da Etna Yanardağı tekrar kül ve lav püskürttü

İtalya'nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı, Sicilya Adası'nda yer alan ve 3 bin 30 metre yüksekliğe sahip olan volkanik faaliyetlerini sürdürüyor. Son patlamada atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu ve bazı yolcular farklı havalimanlarına yönlendirildi. Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin yüksekliği ise 8 kilometreye ulaştı. Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olan Etna, temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler gösteriyor.

23.07.2024 14:57
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İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna yeniden kül ve lav püskürttü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü.

Katanya Havalimanı'nı işleten firmadan yapılan açıklamada, patlamayla atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşların geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, bazı yolcuların yakınlarda bulunan farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) açıklamasında da volkanik faaliyetin yoğun olduğu ve Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.

Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Etna Yanardağı tekrar kül ve lav püskürttü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Etna Yanardağı tekrar kül ve lav püskürttü - Son Dakika
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