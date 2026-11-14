İtalya'da göstericiler hayat pahalılığı, silahlanma ve Filistin desteği için yürüdü - Son Dakika
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İtalya'da göstericiler hayat pahalılığı, silahlanma ve Filistin desteği için yürüdü

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İtalya'nın Milano ve Roma kentlerinde binlerce kişi, Torino'da bir grup gösterici hayat pahalılığı, silahlanma, Filistin'e destek ve iklim talebiyle yürüdü. Milano'da hükümet aleyhine sloganlar atılırken polis, şiddet olayları nedeniyle 13 kentte 50'den fazla noktada arama yaptı.

İtalya'da birçok kentte hayat pahalılığı, silahlanma ve Filistinlilere yönelik soykırımı protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da toplanan binlerce kişi, hayat pahalılığına, silahlanma politikalarına tepki göstermek ve Filistin'le dayanışmalarını göstermek için meydanlara indi.

"Katlanamayacak kadar yorgun, değişim yaratacak kadar güçlüyüz" yazılı pankart açan göstericiler, Milano Politeknik Üniversitesi önünden Padova Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca hayat pahalılığı, silahlanma politikaları ve hükümeti protesto eden göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Filistin'e desteklerini de gösterdi.

Göstericiler, sık sık hükümet aleyhinde sloganlar ile "Filistin'e özgürlük" sloganı da attı.

Roma'da iklim değişikliğiyle mücadele yürüyüşü

Başkent Roma'da da hükümete iklim değişikliğiyle mücadele etme çağrısında bulunan binlerce kişi yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, iklim ve sosyal adalet ile fosil yakıtların hızlı ve adil bir şekilde aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını talep eden çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Vittorio Emanuele Meydanı'ndan öğleden sonra başlayan yürüyüşte göstericiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini iklim değişikliğine karşı gerekli önlemi almadığı için protesto etti.

Torino kentinde de silahlanma politikaları ve hayat pahalılığına karşı yapılan yürüyüşün son bölümünde, bir grup gösterici, protestolarını bir süreliğine bir süpermarketin içine taşıdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede önceki haftalarda şiddet olaylarına sahne olan gösteriler sebebiyle, İtalyan polisinin özel operasyonlar birimi (DIGOS) önleyici tedbir kapsamında 13 kentte 50'den fazla noktada aramalar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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