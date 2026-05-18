İtalya'da İsrail Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da İsrail Protesto Edildi

18.05.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma ve diğer şehirlerde, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

İtalya'da başkent Roma ve birçok kentte, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail protesto edildi.

Ülkede başta USB sendikası olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunun "Her şeyi bloke ediyoruz" çağrısıyla artan yaşam maliyetlerini protesto etmek, izlenen savaş politikaları ile eğitim ve sağlık yerine silahlanmaya yapılan yatırımlara karşı çıkmak, İtalyan hükümetinin İsrail'le suç ortaklığı yapmamasını talep etmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için yapılan genel grev kapsamında, İsrail'in filoya son saldırısı nedeniyle protesto yürüyüşleri yapıldı.

Roma'daki Cinquecento Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve Küresel Sumud Filosu'na destek belirten dövizlerle San Giovanni Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında protestocular sık sık "Roma nerede durduğunu biliyor, nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail", "İsrail'i boykot edin", "İsrail'in soykırımını durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'le ilişkilerin kesilmesi talep etti.

Roma dışında, Milano, Napoli, Torino gibi birçok kentte de Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da İsrail Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

23:36
1. Lig’e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı
22:19
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 23:57:14. #.0.4#
SON DAKİKA: İtalya'da İsrail Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.