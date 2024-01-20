İtalya\'da İsrailli katılımcıları protesto eden Filistin destekçileri ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı

İtalya'nın kuzeyindeki Vicenza kentindeki bir fuara gelen İsrailli katılımcıları protesto etmek isteyen Filistin destekçileri ile İtalyan güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Vicenza kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'e destek için protesto yürüyüşü yapan yaklaşık 500 kişilik grup, kentteki altın fuarına gelen İsrailli katılımcıları protesto etmek isteyince İtalyan güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Haberlerde, ellerinde "Küresel savaşı durdurun" ve "Özgür Filistin" pankartları taşıyan göstericilerin fuar alanına ilerlemesine güvenlik güçleri tarafından izin verilmeyince arbede çıktığı belirtildi.

Polisin coplu müdahalesine, göstericilerin havai fişek ve sis bombası ile karşılık verdiği aktarılan haberde, olaylarda 10 kadar güvenlik görevlisinin yaralandığı, 5 göstericinin gözaltına alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Polisin, göstericileri tazyikli su sıkarak dağıttığı ifade edildi.