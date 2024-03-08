İtalya'da Kadınlar Günü Yürüyüşlerinde Filistin Bayrakları Açıldı

İtalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşlerde Filistin bayrakları açılırken, Filistinli kadınlara destek mesajları verildi.
Ülkede "Non Una Di Meno" (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) isimli kadın hakları derneği başta olmak üzere kadın haklarını savunan sivil oluşumların desteğiyle Roma ve Milano gibi pek çok kentte kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet protesto edildi.
Başkentte Circo Massimo alanında başlayan Trastevere Caddesi'ndeki Eğitim Bakanlığı önüne kadar süren yürüyüşte "Ataerkil şiddete karşı grev yapıyoruz" yazılı pankart açılırken, çok sayıda Filistin bayrağı dalgalandırıldığı görüldü.
Yapılan konuşmalarda da Gazze'de binlerce Filistinli kadının öldüğüne dikkati çekildi.
Bazı göstericiler de Gazze'deki Filistinli kadınların unutulmamasına yönelik reklam panolarına afişler astı.
Roma'daki yürüyüşe katılanların sayısı göstericiler tarafından 30 bin, emniyet kaynakları tarafından 10 bin olarak verildi.
Ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde yapılan kadınlar günü yürüyüşünde de Filistin bayrakları açıldı. Bazı katılımcılar da İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle McDonalds gibi zincir restoranlara tepki gösterdi.
Öte yandan, her 8 Mart'ta olduğu gibi İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bu yıl da cumhurbaşkanlığı sarayında Dünya Kadınlar Günü resmi törenine ev sahipliği yaptı.
Mattarella, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.
İtalyan SKYTG24 kanalının haberine göre, ülkede 2023 yılında 119 kadın cinayeti işlendi.
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