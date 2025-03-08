İtalya'da Kadınlar Günü Yürüyüşü

İtalya'da pek çok kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Ülkede "Non Una Di Meno" (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) isimli kadın hakları derneği başta olmak üzere kadın hakları savunucusu sivil oluşumların desteğiyle başkent Roma'nın yanı sıra 60 kadar kentte, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet protesto edildi.

Başkentteki yürüyüş, Vittorio Emanuele Meydanı'ndan başlayıp Circo Massimo'ya kadar sürdü.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilen yürüyüşte çok sayıda Filistin bayrağı açıldığı görüldü.

Yürüyüş sırasında kadınlar anahtarlarını sallayarak kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Kadın cinayetine ömür boyu hapis cezası

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında dün toplanan sağ koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadın cinayetini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısına onay verdi.

Yasa tasarısı, kadın cinayetini ayrı bir suç olarak tanımlıyor ve özel yapısı nedeniyle müebbet hapisle cezalandırılabilecek suçlar kapsamına alıyor.

Tasarıda, aile içi kötü muamele suçlarının da 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Düzenlemede, şiddet mağdurlarını ve ailelerini korumaya yönelik başka tedbirler de yer alıyor.

Başbakan Meloni, Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yasa tasarısının kadına şiddete karşı önemli bir adım olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulu, kadın cinayeti suçunu hukuk sistemimize özerk bir suç olarak dahil eden, müebbet hapisle cezalandıran ve kişisel kötü muamele, takip, cinsel şiddet ve özellikle ayrılık sonrası rıza dışı paylaşılan cinsel içerikli görüntü suçları için cezalarda artışlar sağlayan son derece önemli bir yasa tasarısını onayladı. Bunlar benim çok önemli bulduğum ve bu tahammül edilemez belaya karşı mücadelede güçlü bir şekilde desteklemek istediğimiz kurallardır."