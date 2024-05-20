İtalya'da aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin evine hırsız girdi - Son Dakika
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İtalya'da aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin evine hırsız girdi

İtalya\'da aşırı sağcı lider Matteo Salvini\'nin evine hırsız girdi

İtalya'da sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin Roma'daki evine hırsız girdiği bildirildi. Hırsızların evdeki kasayı açmak için kaynak makinesi kullandığı belirtilirken, polis soruşturma başlattı.

20.05.2024 16:55
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İtalya'da sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin Roma'daki evine hırsız girdiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, Salvini'nin başkentin kuzeyinde bulunan evine dün gece bir grup hırsız girdiği belirtildi.

Hırsızların Salvini'nin yokluğunu fırsat bilip, apartmanın bahçesinden daireye girdiği aktarılan haberlerde, komşuların duydukları şüpheli sesler üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Haberlerde, hırsızların yanlarında kaynak makinesi getirdiği ve bunu evdeki kasayı açmak için kullandıkları öne sürüldü.

Hırsızların Salvini'nin evinden değerli eşya alıp almadığının henüz belli olmadığı bilgisine yer verilen haberlerde, polisin soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlattığı ve incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin evine hırsız girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin evine hırsız girdi - Son Dakika
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