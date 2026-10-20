İtalya'da Meloni hükümeti şiddet içeren gösterilere 5 yıla kadar hapis öngördü - Son Dakika
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İtalya'da Meloni hükümeti şiddet içeren gösterilere 5 yıla kadar hapis öngördü

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Milano'daki şiddetli protestoların ardından kabinenin onayladığı kararnameyi duyurdu. Kararname, gösteride 5 veya daha fazla kişilik gruba katılıp taş ya da sopa atanlara 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar ceza öngörüyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 17-18 Ekim'de özellikle de Milano kentinde şiddet olaylarına sahne olan protestoların ardından çocuk suçları ve güvenlik alanındaki suçları ve cezaları belirleyen kabinenin onayladığı yeni kararnameyi duyurdu.

ANSA ajansının haberine göre Başbakan Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda kabinenin, çocuk suçları ve güvenlikle ilgili onayladığı yeni kararnamenin detaylarını açıkladı.

Kararnameyle "gösterilere şiddet içeren katılımın" suç olarak tanımlandığını ifade eden Meloni, "Bir yürüyüş ya da gösteri sırasında 5 ya da daha fazla kişilik gruba katılıp taş, küçük havai fişek ya da sopa atar, herkesin güvenliğini tehlikeye atarsanız 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız." dedi.

Meloni, gösteriler sırasında yüzlerini kapatanların, birilerinin yaralanmasına yol açanların veya grup halinde "yıkım faaliyetlerine" katılanların daha ağır cezalara çarptırılacağını ve verdikleri zararı karşılamak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Başbakan Meloni, kamu malına ya da özel mülke maddi zarar veren kişi reşit değilse bu zararı ebeveynlerin karşılaması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Reşit olmayanlar da "önleyici gözaltı" uygulamasının kapsamına alındı

Meloni, yeni suç tanımı kapsamında "soruna yol açabilecek gösteriler öncesinde kimliği bilinen veya kargaşa çıkaran şüphelilere yönelik önleyici gözaltı" uygulamasının reşit olmayanları da kapsayacağını belirtti.

Mevcut durumda hükümetin, 14 ila 18 yaşlarındaki gençlerin yaptıklarını kavrayabilecek durumda olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyleyen Meloni, şunları kaydetti:

"Bu ilkeyi tersine çeviren bir hükmü daha önce onaylamıştık. Bu hüküm, aksi ispat edilmedikçe kişinin eylemlerini kavrayabilecek durumda olduğu varsayımında bulunuyordu. Bu konu şu anda Parlamento'nun gündeminde ancak bugünkü kararnameyle birlikte derhal yürürlüğe giriyor. Ayrıca, şimdiye kadar sadece yetişkinlere uygulanan tutuklu yargılama hali, artık reşit olmayanlara da uygulanabilecek."

İtalya'nın kuzeyinde finans ve modanın kalbinin attığı bir şehir olan Milano'da 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin politikalarını protesto için meydanlara inen binlerce kişinin katıldığı protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan bazı göstericilerin, bazı mağaza ve süpermarketlerin vitrinlerini kırıp, mağazaları ve süpermarketleri yağmaladıkları, çöp kutularını ateşe verdikleri ve de şehirde büyük maddi hasara yol açtıkları görülmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İtalya'da Meloni hükümeti şiddet içeren gösterilere 5 yıla kadar hapis öngördü - Son Dakika
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