İtalya'da Merkez Solun Adayları Büyük Şehirlerin Belediye Başkanlıklarını Kazandı - Son Dakika
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İtalya'da Merkez Solun Adayları Büyük Şehirlerin Belediye Başkanlıklarını Kazandı

İtalya\'da Merkez Solun Adayları Büyük Şehirlerin Belediye Başkanlıklarını Kazandı

İtalya'da yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, merkez solun adayları önemli büyük şehirlerin belediye başkanlıklarını kazandı. Seçimin ikinci turunda oy verme hakkına sahip olan her 2 kişiden sadece 1'inin sandığa gittiği ortaya çıktı. Merkez sağ ise nispeten orta büyüklükteki şehirleri kazandı. Seçim sonuçları, merkez sağın lideri ve Başbakan Giorgia Meloni'ye net bir mesaj olarak yorumlandı.

24.06.2024 20:53
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İtalya'da oy verme işleminin dün başlayıp bugün sona erdiği kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, önemli büyük şehirlerin belediye başkanlıklarını merkez solun adayları kazandı.

Ülkede, ilk turu 8-9 Haziran'da yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turu dün ve bugün yapıldı. Seçimin ikinci turu, ilk turda yarışan adayların seçilmek için gerekli yüzde 50+1 oyu alamadığı 105 belediyede, yine ilk turda en çok oy alan iki aday arasında gerçekleştirildi.

Oy verme işleminin yerel saatle 15.00'te (TSİ 16.00) sona ermesiyle ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

Bu arada, seçimin ikinci turunda oy verme hakkına sahip her 2 kişiden sadece 1'inin sandığa gittiği ortaya çıktı. Resmi verilere göre, seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 47,7 olarak kaydedildi.

Merkez solun adayları 6 büyük kenti kazandı

İtalyan basınında yer alan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Floransa, Bari, Perugia, Potenza, Cagliari ve Campobasso gibi büyük şehirlerde merkez solun adayları seçimleri kazandı.

Seçimlerde sonucu merakla beklenen yerlerden, solun kalesi olarak tanımlanan Toscana bölgesinin başkenti Floransa'da merkez solun adayı Sara Funaro'nun yüzde 60 oy aldığı ve kentin ilk kadın belediye başkanı olacağı belirtildi.

Floransa gibi büyük kentlerden Puglia bölgesinin başkenti Bari'de de merkez solun adayı Vito Leccese yüzde 70 oyla seçildi.

Merkez sağ ise Caltanisetta, Lecce, Rovigo ve Vercelli gibi nispeten orta büyüklükteki şehirleri kazandı.

Ülkede iktidarda olan merkez sağ, merkez sol karşısında özellikle kritik bölge başkentlerinde beklediği çıkışı yapamadı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren merkez solun çatı partisi ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, "PD ve ilerici kanat için tarihi bir zafer. Biz 6 bölge başkentini kazandık. Floransa'dan Bari'ye, Campobasso'dan Perugia'ya ve Potenza'dan Cagliari'ye kadar." dedi.

Schlein, seçim sonuçlarının merkez sağın lideri ve Başbakan Giorgia Meloni'ye net mesaj olduğunu belirterek, "Şehirler, hükümeti reddetti ve Meloni'ye açık mesaj yolladı. Onlar, sağlıkta kesintilere, düşük maaşa ve bölgelere daha fazla özerklik tanınmasına 'hayır' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

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