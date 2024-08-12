İtalya'da Mont Blanc Dağı'nda aşırı sıcaklar - Son Dakika
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İtalya'da Mont Blanc Dağı'nda aşırı sıcaklar

İtalya'nın Mont Blanc Dağı'nda 33 saat boyunca 0 derecenin üzerinde sıcaklık ölçüldü. Yüksek sıcaklıkların buzul erimesine ve kar katmanlarının azalmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

12.08.2024 21:33
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Aşırı sıcakların etkili olduğu İtalya'da, kuzeydeki Mont Blanc Dağı'nda, 4 bin 750 metre yükseklikte hava sıcaklığının 33 saat boyunca 0 derecenin üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

Valle d'Aosto Bölgesi Çevre Koruma Ajansından (ARPA) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin genelinde etkili olan aşırı sıcakların Mont Blanc Dağı'nın zirvesinde de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada deniz seviyesinden 4 bin 750 metre yüksekte bulunan dağdaki meteoroloji istasyonunun ölçümlerinde 10 Ağustos gece yarısından 11 Ağustos sabahı 09.00'a kadar geçen 33 saatlik sürede sıcaklığın 0 derecenin üzerinde kaldığı kaydedildi.

Yüksek irtifalarda yüksek sıcaklık değerlerinin ölçülmesinin yoğun buzul erimesine ve kar katmanlarının hızlı şekilde azalmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

ARPA Valle d'Aosta yetkilisi Marco Cappio Borlino, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının donma noktasının üzerinde bu kadar çok saat kalmadığından büyük oranda emin olduklarını, burada en şaşırtıcı şeyin gece saatlerinde de dağın yüksek kesimindeki sıcaklıkta düşüş yaşanmaması olduğunu söyledi.

Bu yükseltide geceleri don görülmemesinin anormal bir durum olduğunun altını çizen Borlino, bunun sonucu dağdaki kar ve buzulun eriyeceğine dikkati çekti.

Diğer yandan, kuzeyden güneye aşırı sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkili olmasının beklendiği İtalya'da Sağlık Bakanlığı, yarın için aralarında başkent Roma'nın da bulunduğu 19 kentte "kırmızı" alarm verdi.

Bakanlık, hasta, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere bu kentlerde yaşayan herkesi sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Mont Blanc Dağı'nda aşırı sıcaklar - Son Dakika

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