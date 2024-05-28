İtalya'da Muhalefet Partisi Milletvekilleri Filistin Bayrakları Açtı - Son Dakika
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İtalya'da Muhalefet Partisi Milletvekilleri Filistin Bayrakları Açtı

İtalya\'da Muhalefet Partisi Milletvekilleri Filistin Bayrakları Açtı

İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketine (M5S) mensup milletvekilleri, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtı. M5S lideri Giuseppe Conte, sosyal medya platformlarından, partisinden milletvekillerinin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtığı anın fotoğrafını paylaştı. Conte, paylaşımlarında, 'Refah'ta bir sivil katliamı daha. Yerinden edilenler bir kez daha ölüyor, bir kez daha yıkıma uğruyor.' ifadesini kullandı. Filistinli sivillerin hava saldırılarında öldüğünü, barıştan yana olanların ateşkes istediğini belirten Conte, '(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım! Filistin ve İsrail için iki halk, iki devlet.' yorumunu yaptı. Conte liderliğindeki M5S, dün de Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in devlet olarak resmen tanınması için önerge vermişti. Eski başbakanlardan olan M5S lideri Conte, daha önce de farklı vesilelerle Giorgia Meloni hükümetinin Filistin politikasını sert şekilde eleştirmiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermişti.

28.05.2024 21:53
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İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketine (M5S) mensup milletvekilleri, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtı.

M5S lideri Giuseppe Conte, sosyal medya platformlarından, partisinden milletvekillerinin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtığı anın fotoğrafını paylaştı.

Conte, paylaşımlarında, " Refah'ta bir sivil katliamı daha. Yerinden edilenler bir kez daha ölüyor, bir kez daha yıkıma uğruyor." ifadesini kullandı.

Filistinli sivillerin hava saldırılarında öldüğünü, barıştan yana olanların ateşkes istediğini belirten Conte, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım! Filistin ve İsrail için iki halk, iki devlet." yorumunu yaptı.

Conte liderliğindeki M5S, dün de Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in devlet olarak resmen tanınması için önerge vermişti.

Eski başbakanlardan olan M5S lideri Conte, daha önce de farklı vesilelerle Giorgia Meloni hükümetinin Filistin politikasını sert şekilde eleştirmiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Muhalefet Partisi Milletvekilleri Filistin Bayrakları Açtı - Son Dakika

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