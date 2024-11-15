İtalya'da Öğrenci Protestoları

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İtalya'da öğrenciler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin eğitim politikalarını protesto etti.

Öğrenciler, ülkenin pek çok kentinde, Meloni hükümetinin eğitim politikalarını protesto etmek için meydanlara indi. Göstericiler, taşıdıkları Filistin bayraklarıyla İsrail saldırısı altındaki Filistin'e desteklerini belirtti.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Torino kentinde düzenlenen gösteride öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede çıktı.

Torino'da öğrenciler, valilik binasına yürümek isteyince Castello Meydanı'nda güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Polis, öğrencilere coplu müdahalede bulundu. Olaylarda 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Yürüyüş sırasında bir grup öğrenci, İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle bazı "fast food" markalarının dükkanlarına girerek, burada "İntifada" sloganları attı ve bu işletmeleri protesto etti.

Torino'daki gösteride ayrıca Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın kuklası yakıldı.

Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Napoli, Bologna gibi kentlerde de öğrenciler, Meloni hükümetinin eğitim politikalarına tepki gösterdi.

Bu arada, Milano'daki gösteride dev Filistin bayrağı açıldı.

Başbakan Meloni, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün de bazı meydanlarda "her zamanki kişilerin kabul edilemez şekilde şiddete başvurduğunu" belirterek, "Bazı güvenlik güçleri, kullanılan patlayıcılar ve arbedeler nedeniyle acil servislere kaldırıldı. Tüm yaralı polislerimize en iyi dileklerimle geçmiş olsun diyorum. Umarım bazı siyasetçiler, bu şiddeti korumayı veya meşrulaştırmayı bırakır ve bu tür ciddi olayları hiçbir şüpheye yer bırakmadan kınama konusunda birleşirler." ifadesini kullandı.