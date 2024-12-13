İtalya'da Özerklik Yasası'na Referandum Yolu - Son Dakika
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İtalya'da Özerklik Yasası'na Referandum Yolu

Yargıtay, bölgesel yönetimlere özerlik sağlayan yasanın iptali için referandum talebini kabul etti.

13.12.2024 14:16
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İtalya'da, sağ koalisyon hükümetinin hazırlayıp parlamentodan geçirdiği "bölgesel yönetimlere daha fazla özerlik" sağlayan yasanın yürürlükten kaldırılması için referanduma gidilmesi talebi Yargıtay tarafından kabul edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının öne çıkan seçim vaatlerinden olan ve bölgelere daha fazla otonomi kazandırmayı hedefleyen "özerklik yasası" üzerindeki tartışmalar sürüyor.

Parlamentonun üst kanadı Senato'nun ocakta, Temsilciler Meclisinin ise haziranda onay vermesiyle yasalaşan "özerklik yasası"na karşı çıkan sol muhalefet, bazı işçi sendikaları ile bazı bölge yönetimlerinin yasanın iptali için referanduma gidilmesi için topladığı imzaları değerlendiren Yargıtay, dün bu konudaki kararını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlerde, Yargıtayın, bölgelere vergi gelirlerinin nasıl harcanacağı da dahil, bazı konularda daha fazla özerlik getiren yasanın tamamen iptali için referanduma gidilmesine yönelik toplanan yaklaşık 1 milyon 300 bini aşkın imzayı kabul ettiği ve halk oylamasına gidilmesine dair ilk onayı verdiği belirtildi.

Yargıtayın kararının, Anayasa Mahkemesinin (AYM) geçen ay özerklik yasasının bazı bölümlerinin "anayasaya aykırı" olarak değerlendirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Referandumun yapılıp yapılmayacağı konusunda nihai kararın AYM tarafından ocak ayında verilmesi bekleniyor.

Yargıtayın referanduma yeşil ışık yakan kararına tepkiler

Söz konusu yasanın, ülkenin ulusal birliğine tehdit oluşturduğunu savunan ve bu nedenle özellikle referandum için imza toplayan sol muhalefet partilerini ve işçi sendikaları Yargıtayın kararını memnuniyetle karşıladı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Yargıtayın kararı sonrasında hükümete özerklik yasasını yürürlükten çekme çağrısı yaptı.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte de Yargıtayın kararının hükümetin "hain projesine bir başka darbe olduğunu" söyledi.

Ülkenin büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini ise referanduma gitmeleri halinde yasanın kaldırılması yönündeki kampanyaya destek vereceklerini ifade etti.

İtalyan İşçi Birliğinin (UIL) yetkililerinden Ivana Veronese de "Memnunuz, bu haksız yasayı tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu, referandumun yapılabileceğine dair önemli bir onay. Şimdi AYM'nin karar vermesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, çıkardığı özerklik yasasının iptali için referanduma gidilmesi ihtimaliyle karşı karşıya kalan sağ hükümetin, oyun planını referanduma katılımı düşük tutarak geçersiz kılma üzerine kuracağı belirtiliyor.

Bölge yönetimlerine daha fazla özerklik veren yasanın savunucularından Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı ve iktidar ortağı Lig Partisi mensubu Luca Zaia, "Kim otonomi yasasını istiyorsa referandumda sandığa gitmemeli." çağrısında bulundu.

Bu arada, Yargıtayın, özerklik yasasının referanduma götürülmesi dışında yabancıların vatandaşlık alması için gereken koşullardan biri olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartının 5 yıla düşürülmesini öngören yasal değişiklik talebi ile 2016'da çıkarılan çalışma hayatını düzenleyen "Jobs Act" kanunun da yürürlükten kaldırılmasına yönelik referandum taleplerini kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Özerklik Yasası'na Referandum Yolu - Son Dakika

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