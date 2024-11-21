İtalya'da Rusya Casusluğu Soruşturması

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İtalya'da Rusya yararına casusluk faaliyetinde bulundukları şüphesiyle 2 İtalyan vatandaşının soruşturulduğu bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, nisan ayından bu yana jandarmanın teknik takibinde olan biri 60 diğer 34 yaşındaki 2 İtalyan girişimcinin Rusya'ya hassas bilgiler sağlamak suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

2 İtalyan vatandaşının, Rus gizli servisi tarafından Roma ve Milano gibi kentlerde hassas noktaların yanı sıra İtalya ve ABD Hava Kuvvetlerinden unsurlara da ev sahipliği yapan Aviano Hava Üssü'nü görüntülemek ve haritalarını çıkarmak, ayrıca takip edilecek kişileri izlemek için taksilere araç içi kamera yerleştirmekle görevlendirildikleri ileri sürüldü.

Söz konusu kişilerin, "ideolojik açıdan Rusya'ya sempatiyle yaklaşan ve Batı karşıtı" kişiler oldukları ve Rus gizli servisiyle e-posta ile Telegram gibi kanallardan irtibatta oldukları, ayrıca kripto para cinsinden bir ödeme aldıkları da ifade edildi.

2021'deki casusluk hadisesinin sanığı Biot'un aldığı cezalardan biri onandı

Ülkede 2021'de Rus yetkililere bazı gizli belgeleri sızdırırken suçüstü yakalanan ve bu nedenle hem askeri hem de sivil mahkemelerden farklı sürelerde hapis cezası alan donanma subayı Walter Biot'nun askeri mahkemeden aldığı 29 yıl 2 aylık cezası, İtalyan Yargıtayı tarafından onandı.

Basındaki haberlere göre, Mart 2021'de başkentte bir alışveriş merkezinin otoparkında bazı gizli bilgileri Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir yetkiliye aktarırken suçüstü yakalanan Biot hakkında askeri mahkemedeki süreç tamamlandı ve hüküm kesinleşmiş oldu.

Santa Maria Capua Vetere Askeri Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Biot, ayrıca ocak ayında sivil mahkemedeki yargılamasında da ilk derece mahkemeden 20 yıl hapis cezası almıştı. Biot, bu kararı temyize götürmüştü.

Söz konusu olayda suçüstü yakalanan Biot, o dönem hemen tutuklanmıştı. İtalyan hükümeti olayla bağlantılı 2 Rus askeri ataşeyi de sınır dışı etmişti.