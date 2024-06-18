İtalya'da tekne kazasında 3 göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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İtalya'da tekne kazasında 3 göçmenin cesedine ulaşıldı

İtalya'nın güneyinde dün teknenin alabora olması sonucu kaybolan göçmenlerden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dattilo gemisi, Kalabriya bölgesinin açıklarında yaptığı çalışmalarda kaybolan göçmenlerden 3'ünün cesedini denizden çıkardı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknenin enkazında bir kişiye rastlanmadı. Bu son facia, 2023'teki tekne kazasından sonra yaşanan en kötü ikinci kaza oldu. Orta Akdeniz'de yılbaşından bu yana 843 düzensiz göçmen denizde kayboldu.

18.06.2024 18:45
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İtalya'nın güneyinde dün teknenin alabora olması sonucu kaybolan göçmenlerden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dattilo gemisinin, dün teknenin alabora olduğu Kalabriya bölgesinin 100 mil kadar açığında yaptığı çalışmalarda kaybolan göçmenlerden 3'ünün cesedini denizden çıkardığı belirtildi.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yarı batık haldeki teknenin enkazının da incelendiği ve içinde birine rastlanmadığı kaydedildi.

Söz konusu teknenin alabora olduğuna dair dün çıkan ilk haberlerde, bir yük gemisinin 12 göçmeni kurtardığı, bunların ifadesine göre 50'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirilmiş, daha sonra kayıp göçmen sayısı 26'sı çocuk olmak üzere 66 olarak güncellenmişti.

Bu son facia, bölgede Şubat 2023'te meydana gelen ve 35'i çocuk olmak üzere toplam 94 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından yaşanan en kötü ikinci kaza oldu.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 18 Haziran'a kadar 843 düzensiz göçmen denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre ise 1 Ocak-18 Haziran döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 bin 978 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 56 bin 655 olarak kaydedilmişti.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da tekne kazasında 3 göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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