İtalya\'da Üniversite Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Çadır Kurma Eylemlerine Devam Ediyor

Güncel

İtalya'daki üniversitelerde Filistin'e destek maksadıyla öğrencilerin çadır kurma eylemleri yayılarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze'deki bombardımanları ve sivillere yönelik saldırılarını protesto amacıyla ABD'deki üniversitelerde başlayan ve Avrupa'ya yayılan "çadır kurma" protestolarına bugün Milano Devlet Üniversitesi (Statale) öğrencileri de katıldı.

"Öğrenci İntifadası" adıyla ülke genelindeki öğrenci kolektiflerince başlatılan girişim çerçevesinde bir grup öğrenci, üniversite kampüsündeki bahçeye "Özgür Filistin" sloganları atarak girdi.

Üniversitenin tarihi binasına büyük bir Filistin bayrağı asan öğrenciler, daha sonra çadırlarını kurdu.

Öğrenciler, çadırlarını kurduktan sonra yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlememesi gerektiğini belirterek, "İtalyan hükümetinin de Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yaptığını" savundu.

İtalya'da son bir haftada Bolonya Üniversitesi, Napoli'deki 2. Federico Üniversitesi, Roma Sapienza Üniversitesinde okuyan öğrenciler, Filistin ile dayanışmalarını göstermek ve aynı zamanda okullarının İsrail'deki akademilerle olan bilimsel işbirliği anlaşmalarını durdurması çağrısıyla kampüslerde çadırlar kurarak gösteri yapmıştı.