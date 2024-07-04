İtalya'daki Etna Yanardağı Güçlü Şekilde Lav ve Kül Püskürttü - Son Dakika
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İtalya'daki Etna Yanardağı Güçlü Şekilde Lav ve Kül Püskürttü

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı, lav ve kül püskürtme aktivitesinde artış yaşadı. Yanardağın Voragine kraterinde hareketlilik gözlendi ve lav akışı diğer kratere doğru gerçekleşti. Etna'nın püskürttüğü küller 4,5 kilometre yüksekliğe ulaştı ve güneydoğu yönünde ilerledi. Kül bulutları nedeniyle uçaklara kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Sivil Savunma Departmanı da volkanik hareketlilik nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Etna'daki volkanik faaliyetler Katanya ve çevre kentlerden görülebildi ve kül yağışı yaşandı. Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023'te benzer bir aktivite göstermişti.

04.07.2024 22:35
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna'nın güçlü şekilde lav ve kül püskürttüğü bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'nda bulunan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son birkaç gündür görülen volkanik hareketlilikte artış meydana geldi.

Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi. Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı. Ayrıca "Voragine" kraterinden "Yeni" krater olarak anılan diğer kratere doğru lav akışı oldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya'daki bölge ofisinin tahminlerine göre, Etna'nın püskürttüğü küller yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe ulaştı ve güneydoğu yönünde ilerledi.

Kül bulutları dolayısıyla INGV'nin bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştığı bildirildi.

Başbakanlık'a bağlı Sivil Savunma Departmanı da Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik dolayısıyla "sarı" kodlu uyarı verdi.

Etna'daki kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetlerin Katanya ve çevre kentlerden de görülebildiği, ayrıca Katanya'ya kül yağdığı kaydedildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023'te bu denli güçlü şekilde kül ve lav püskürtmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'daki Etna Yanardağı Güçlü Şekilde Lav ve Kül Püskürttü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'daki Etna Yanardağı Güçlü Şekilde Lav ve Kül Püskürttü - Son Dakika
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