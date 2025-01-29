İtalya\'dan Eda İhtida Töreni

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İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olarak "Eda" ismini aldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olma isteğinden dolayı Müftülüğe başvuran Tafuro için ihtida töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Tafuro'ya İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Tafuro, "Eda" ismini aldı.

Tören, dua edilmesiyle sona erdi.

Üstündağ, tebrik ettiği kadına ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.