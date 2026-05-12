İtalya'dan Gazze'ye Eğitim Koridoru

İtalya'nın yüksek öğrenimleri için Gazze'den tahliye ettiği 72 Filistinli öğrenci, akşam saatlerinde Roma ve Milano'ya ulaştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının "üniversite koridoru" isimli girişimi çerçevesinde dün Gazze'den tahliye edilerek, Ürdün'ün başkenti Amman'a götürülen 72 Filistinli öğrenci İtalya'ya getirildi.

Öğrencilerden 59'u başkent Roma'ya, 13'ü de Milano kentine bu akşam saatlerinde ulaştı.

Roma Fiumicino Havalimanı'na gelen öğrencileri, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Üniversiteler ve Araştırmalar Bakanı Anna Maria Bernini karşıladı. İki bakan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Karşılama töreni sırasında bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bakan Bernini, Filistinli öğrencileri İtalyan üniversitelerinde ağırlamaktan son derece memnun olduklarını belirterek, "Gelişinizi aylardır bekliyorduk. Şimdi buradasınız. Hoş geldiniz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Tajani de Filistinli öğrencilerin burada alacakları eğitimle, önemli yerlere geleceklerini belki de Filistin'in gelecekteki yöneticilerinin bu öğrenciler arasından çıkacağını kaydetti.

Öğrenciler de kendilerine eğitim imkanı sağlayan İtalya'ya teşekkür etti.

Öğrencilerden 2'si San Marino, 70'i de İtalya'daki farklı üniversitelerde eğitim görecek.

Bakanlıktan paylaşılan sayılara göre, İtalya'nın girişimleri neticesinde Eylül 2025'ten bu yana Gazze'den tahliye edilen öğrenci sayısı 229'a yükselirken, geçen yılın eylül-aralık döneminde gerçekleştirilen 4 operasyonda 157 öğrenci İtalya'ya getirilmişti.