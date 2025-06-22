İtalya'dan İran Krizi İçin Diplomasi Çabası

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından İtalya olarak tarafları müzakere masasına getirmek için çabalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonrasında Meloni, X hesabından paylaşımda bulundu.

Orta Doğu'daki krizin kötüleşmesinin ardından, bu sabah hükümet üyeleri ve istihbarat birimlerinin direktörleriyle bir telekonferans yaptığını aktaran Meloni, "Kriz, Dışişleri Bakanlığının sürekli temas halinde olduğu bölgedeki yurttaşların durumundan, ekonomik ve güvenlik etkilerine kadar tüm yönleriyle hükümetin dikkatinin merkezinde yer alıyor. İtalya, tarafları müzakere masasına getirmek için çabalarını sürdürecek." ifadesini kullandı.

Meloni'nin ilgili bakanlarla ve güvenlik bürokrasisiyle yaptığı toplantıya ilişkin başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Görüşme sırasında, saldırıların ardından İran'da hedef alınan noktaların durumu analiz edildi. Hasarın net olarak değerlendirilmesi ancak saatler ilerledikçe mümkün olabilecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Başbakan Meloni'nin, ilerleyen saatlerde bölgedeki başlıca müttefiklerle ve liderlerle temaslarını sürdüreceği de kaydedildi.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısının ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sabah saatlerinde yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya olarak gerilimin bu saldırıdan sonra azalmasını umduklarını belirtmiş, Savunma Bakanı Guido Crosetto ise TG1 kanalında, "Bu bombardıman, senaryoyu tamamen değiştiriyor. Çok daha büyük bir krizin kapısını aralıyor. İran'dan da tüm Amerikan hedeflerine yayılma riski olan daha güçlü bir yanıt gelebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.