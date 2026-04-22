İtalya'dan Küresel Sumud Filosu'na Destek

22.04.2026 18:08
İtalyan muhalefet milletvekilleri, Küresel Sumud Filosu'nun misyonuna destek vereceklerini açıkladı.

İtalya'da muhalefetteki sol partilerin milletvekilleri, Küresel Sumud Filosu'nun insanlık adına büyük bir iş yaptığını belirterek, bu filonun 2026 Bahar Misyonu'nun güvenli şekilde amacına ulaşması için gerekli destekleri vereceklerini belirtti.

İtalya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına, muhalefetteki sol partilerden çok sayıda milletvekili, Küresel Sumud Filosu yetkilileri ile İtalya'daki Filistin destekçileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

5 Yıldız Hareketi (M5S) Milletvekili Antonio Ferrara, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, binlerce insanın zamanlarını, kaynaklarını bu sivil girişimi desteklemek için kullanmaları, hükümetlerin tüm boş söylemlerini ortaya çıkardığını belirterek, "Bu filo, dünyaya insanlık konusunda büyük bir ders verdi." dedi.

M5S Milletvekili Stefania Ascari de video bağlantı yöntemiyle katıldığı basın toplantısında, Küresel Sumud Filosu'nun, insanlık adına büyük bir iş yaptığını kaydetti.

Demokratik Parti (PD) Milletvekili Laura Boldrini, Küresel Sumud Filosu'na yaptıkları için teşekkür ederken, İsrail'in Gazze'de ateşkesi, Batı Şeria'da da ihlallerine devam ettiğini söyledi.

Boldrini, Küresel Sumud Filosu'nun bu misyonunun her aşamasını yakından takip edeceklerini belirterek, "Bu barışçıl ve insani filonun güvenli yolculuğu için siyasi ve kurumsal boyutta yapılması gereken her şeyi yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

İspanya, İrlanda ve Slovenya hükümetlerinin, bu hadiseler karşısında dik durduğunu ve Avrupa Birliği (AB)-İsrail ticaret anlaşmasının durdurulmasını istediğini ancak bunun dünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısında bazı ülkelerin karşı çıkması sebebiyle kabul edilmediğini hatırlatan Boldrini, "İşte bu, bu anlaşmayı askıya almak istemeyenlerin soykırıma ortak olduklarının bir başka kanıtı." dedi.

İtalyan Solu (SI) Partisinden Marco Grimaldi, Eylül 2025'teki misyon sırasında, (İtalya Başbakanı) Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetten bu misyondan vazgeçmeleri yönünde telkinler geldiğini kaydetti.

Grimaldi, kendilerinin İsrail'e değil Filistin'e girmek istediklerini belirterek, İtalyan hükümetinin telkinde bulunmak yerine Gazze'ye ve Filistin'e girişlerini sağlaması çağrısında bulundu.

"İşgal, etnik temizlik ve apartheid olduğu sürece ne adalet ne de barış vardır." diyen Grimaldi, ayrıca Gazze'ye uluslararası basının girmesini istediğini belirtti.

Delia: "Yeniden yola çıkıyoruz çünkü devam eden gayrimeşru bir abluka var"

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, kendilerine bu filonun neden ikinci kez yola çıktığı sorusunun çok sorulduğunu ifade ederek, "Yeniden yola çıkıyoruz çünkü devam eden bir abluka, gayrimeşru bir abluka var. Bu bir provokasyon değil. Gazze'de her şeyin yolunda olduğu, barışın sağlandığı ve dolayısıyla diğer konularla ilgilenebileceğimiz söyleniyor. Ancak işler tam olarak böyle değil. Gazze, her şeyden önce, İsrail tarafından yasa dışı bir şekilde işgal altında kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ateşkesten bu yana Gazze'de 800 kişinin öldürüldüğünü aktaran Delia, İsrail'in ablukasının devam ettiğini dolayısıyla Küresel Sumud Filosu'nun geçen sefer olduğu gibi ablukayı kırmak gibi benzer hedeflerle tekrar yola çıktığını yineledi.

Küresel Sumud Filosu Organizasyon Komitesi'nden Susan Abdallah da soykırımın neredeyse 3 yıldır devam ettiğini, işgalin ise 70 yılı aştığını dile getirerek, bu durumda adaletin mümkün olmayacağını dolayısıyla bugün her zamankinden daha büyük bir sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Sivil Toplum, Orta Doğu, İtalya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
