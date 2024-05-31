İtalya\'dan Romanya\'ya seyir halindeki gemi İstanbul Boğazı\'nda kurtarıldı

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İtalya'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yapan gemi kurtarılarak Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İtalya'dan Romanya'ya seyir halindeki Cornelia isimli 176 metre boyundaki genel kargo gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçerken Beşiktaş önlerinde makine arızası yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörlerimiz refakatinde Türkeli'ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Beşiktaş önlerindeyken makine arızası yaşayan geminin kurtarılması için ekiplerin sevk edildiği, İstanbul Boğazı'nın da gemi trafiğine kapatıldığı bildirilmişti.

Boğaz'daki gemi trafiği, geminin seyrini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönlü olarak açılmıştı.