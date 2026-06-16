(ANKARA) - MSB, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır" denildi.
Son Dakika › Güncel › İtalya'dan SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'ya - Son Dakika
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