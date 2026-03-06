İtalya GKRY'yi Koruma İçin Fırkateyn Gönderiyor

İtalya'nın, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle süren krizde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni (GKRY) füze ve insansız hava araçları tehdidinden korumak üzere bir fırkateyn göndereceği bildirildi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun dün parlamentoya yaptığı konuşma sırasında dile getirdiği GKRY'nin savunmasını desteklemek üzere deniz kuvvetlerini gönderecekleri konusu netleşmeye başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan donanması için "FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn)" projesi çerçevesinde üretilen "Bergamini" sınıfı "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateyn İspanya, Fransa ve Hollanda'nın deniz unsurlarıyla beraber GKRY'i savunmak üzere görevlendirildi.

Söz konusu fırkateyn, hava savunma konusundaki kabiliyetleri sebebiyle geçen yıl Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunda görev yapmıştı.

Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada ayrıca, Körfez ülkelerinin de kendilerinden hava savunma sistemleri istediklerini ve bunu değerlendirdiklerini kaydetmişti.

"Youtrend" araştırma şirketinin de İtalyan SKYTG24 haber kanalı için yaptığı ankete göre, İtalyanların yüzde 56'sı, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik askeri müdahalesine karşı olduklarını belirtti."

Yine aynı ankette, İtalyanların yüzde 48'i, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin, tarafsız bir duruş sergilemesi ve taraflar arasında arabuluculuk yapması gerektiği görüşünü savundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.