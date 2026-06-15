İtalya, Hürmüz Boğazı İçin Deniz Varlığı Göndermeye Hazır - Son Dakika
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İtalya, Hürmüz Boğazı İçin Deniz Varlığı Göndermeye Hazır

15.06.2026 10:52
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Başbakan Meloni, İran ile ABD arasındaki mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı için uluslararası destek verecek.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında, parlamentodan onay almak kaydıyla, diğer ortaklarıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına eşlik edecek uluslararası bir deniz varlığına katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Meloni, yazılı açıklamasında, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya olarak, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını güçlü şekilde takdir ettiklerini belirterek, bunu mümkün kılan Katar ve Pakistan başta olmak üzere tüm arabuluculara teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

İtalya olarak, geçmişte olduğu gibi, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını amaçlayan diplomatik süreci desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Meloni, "İlkeler açıktır. İran nükleer silaha sahip olmamalıdır ve seyrüsefer özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Parlamento onayının gerekli olduğu hususunu belirterek, diğer ortaklarla, Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla yeniden açılmasına eşlik edecek uluslararası bir deniz varlığına katkıda bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, Lübnan'a da değinerek, "Son olarak, Lübnan'da da düşmanlıkların sona ermesi gerekmektedir. İtalya, Lübnan'ın egemenliğini desteklemek için çalışmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Hürmüz Boğazı İçin Deniz Varlığı Göndermeye Hazır - Son Dakika

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