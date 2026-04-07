İtalya, İran Halkını Trump'ın Tehdidinden Korudu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya hükümeti, Trump'ın İran medeniyetine yönelik tehditlerine karşı İran halkının korunması gerektiğini vurguladı.

İtalya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran medeniyetinin yok olacağına" yönelik tehdidi karşısında İran halkının, hükümetinin eylemlerinin bedelini ödememesi gerektiğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle gelişen savaşta, son olarak bugün Trump'ın "İran medeniyetinin yok olacağına" ilişkin tehdidi nedeniyle İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İtalya hükümetinin, Orta Doğu'daki krizin gelişimini ve stratejik, askeri ve sivil hedefler arasında ayrım gözetmeksizin tüm İran topraklarını kapsayabilecek olası yeni bir askeri tırmanma riskini büyük dikkatle izlemeye devam ettiği belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında, "İtalya, Tahran rejiminin, istikrarsızlaştırıcı davranışlarını şiddetle ve kesin bir şekilde kınadığını bir kez daha vurgulamaktadır. Körfez ülkelerinin güvenliğini tehdit eden füze saldırılarından, küresel ekonomi için hayati bir arter olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmayı amaçlayan tekrarlanan tehditlere, ayrıca kendi halkına yönelik sistematik ve acımasız iç baskıya kadar." ifadeleri yer aldı.

İran hükümeti ve halkı arasında ayrım yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla beraber bir rejimin sorumlulukları ile milyonlarca sıradan vatandaşın kaderi arasında net bir ayrım yapmak temel bir gerekliliktir. İran'daki sivil halk, yöneticilerinin hatalarının bedelini ödeyemez ve ödememelidir. İtalyan hükümeti, Avrupa Birliği kurumlarının daha önce yaptığı açıklamalarla uyumlu olarak, sivil altyapının korunmasının ve İran halkının güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini paylaşmakta ve krizin en kısa sürede müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni etmektedir."

Trump'ın tehdidi

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İtalya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:08:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.