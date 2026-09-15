İtalya, İspanya'ya sınır kontrolünü 15 gün daha uzattı - Son Dakika
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İtalya, İspanya'ya sınır kontrolünü 15 gün daha uzattı

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İtalya, Fas'tan Sebte'ye yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin geçişi nedeniyle İspanya'ya başlattığı hava ve deniz sınırı kontrolünü 15 gün daha uzattı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, kararı AB'ye iletti; uygulama Madrid'in tepkisini çekmişti.

İtalya, yaz aylarında yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye başlattığı sınır kontrolü uygulamasını 15 gün daha uzattı.

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin yüzerek geçmesi sebebiyle İtalya'nın İspanya ile serbest dolaşımı askıya alma ve deniz ve hava yoluyla seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması bir süre daha devam edecek???????.

Madrid'in tepkisini çeken mevcut sınır kontrolü uygulamasının süresi sona ermek üzereyken bugün Roma'dan süre uzatma kararı geldi.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, bu sabah İspanya ile hava ve deniz sınır kontrollerinin 15 gün daha uzatıldığını bildirdi. Bu uzatma kararını, Avrupa Komisyonu'na ve AB'deki mevkidaşlarına hitaben yazdığı bir nota ile iletti. Bu tedbir, bu sabah toplanan Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi tarafından yapılan incelemelerin ardından gerekli görüldü. Hem yüksek iç güvenlik riskleri hem de teröristlerin sızma tehdidi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sebte'deki kriz İtalya ile İspanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması başlatmıştı.

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de benzer sürede misillemeye gideceğini ve İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, İspanya'ya sınır kontrolünü 15 gün daha uzattı - Son Dakika

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