İtalya, İsrail Filosu'ndaki Vatandaşlarını Koruma Peşinde

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun bu sabah Akdeniz'in uluslararası sularında seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na son saldırısına dair gelişmeleri yakından izlediklerini, filodaki İtalyanların güvenliği için İsrailli yetkililerle temasta olduklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin İsrail ordusu tarafından filoda gözaltına alınabilecek İtalyan aktivistlerin muamele koşulları konusunda güvence talep etmek amacıyla bugün de İsrail hükümeti nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtilerek, "Tajani, Bakanlık Kriz Biriminden, İtalya'nın Tel Aviv, Ankara ve Lefkoşa büyükelçiliklerinden, İtalyan vatandaşlarının güvenliğini korumak ve karaya çıkarılmaları halinde kendilerine yardımcı olmak için gerekli tüm adımları atmalarını istedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin de İtalyanların güvenliğini garanti altına almak amacıyla bu sabah İsrailli yetkililerle bir kez daha temas kurduğu, İtalya Dışişleri Bakanlığının gelişmeleri takip etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda da filoyla ilgili gelişmeleri dakika dakika takip ettiklerini belirterek, "İsrail makamlarından, İtalyan vatandaşlarının emniyetini garanti altına almalarını istemek için gerekli tüm adımlar atıldı." ifadesi yer aldı.

İtalya'daki muhalefet partilerinden filoya saldırılara tepki

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk misyonuna katılan ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) Milletvekili Arturo Scotto da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in filoya saldırısına tepki gösterdi.

Scotto, İsrail'in insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun yolunu açık uluslararası sularda ve gün ışığında kestiğinin altını çizerek, "Bunun cezasız kalacağını biliyorlar. Avrupa hükümetleri müdahale etmeli ve seyrüsefer hakkının bu ihlalini önlemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinden Yeşil ve Sol İttifak (AVS) liderleri Angelo Bonelli ve Nicola Fratoianni de ortak açıklamalarında, Küresel Sumud Filosu'ndan gelen haberlere göre, İsrail güçlerinin teknelere çıktığına, İsrail'in bir kez daha uluslararası hukuka saygısızlığını gösterdiğine işaret etti.

Bonelli ve Fratoianni, "İtalyan hükümetinin mürettebatın güvenliğini sağlamak için acil önlem almasını ve bu son kibir ve hukuksuzluk gösterisi karşısında (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun faşist hükümetini cezalandırmak ve tecrit etmek için somut adımlar atmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, ülkede bugün yeniden silahlanmaya karşı çıkmak ve Küresel Sumud Filosu'na destek için düzenlenen grev için Roma'daki gösteriye gelen Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia da burada basına yaptığı açıklamada, filoda 35 İtalyan bulunduğunu ve İtalyan bayrağı taşıyan 8 tekneden 2'sinin alıkonulduğunu bildirdi.

Delia, 7 ya da 8 İtalyan aktivistin İsrail ordusunca alıkonulmuş olabileceği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 52 teknede toplam 426 katılımcı yer alıyor.

96 Türk aktivistin bulunduğu filoda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.