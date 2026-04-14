İtalya, İsrail ile Savunma Anlaşmasını Askıya Aldı - Son Dakika
İtalya, İsrail ile Savunma Anlaşmasını Askıya Aldı

14.04.2026 15:12
Giorgia Meloni, mevcut gerginlikler nedeniyle İsrail ile savunma iş birliği anlaşmasını askıya aldı.

(ANKARA) - İtalya BaşbakanıGiorgia Meloni, İtalya'nın İsrail ile yürürlükte olan savunma iş birliği anlaşmasının yenilenmesini askıya aldığını açıkladı. Kararın, bölgedeki mevcut gelişmeler ışığında alındığı belirtildi.

İtalya merkezli haber ajansı ANSA'ya göre; Meloni, Verona'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevcut durum göz önünde bulundurularak hükümet, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya alma kararı aldı" dedi. Söz konusu anlaşma, askeri ekipman değişimi ve ortak araştırma projelerini kapsıyordu.

Her beş yılda bir kendiliğinden yenilenen anlaşmanın, bölgedeki savaş öncesinden bu yana yürürlükte olduğu ifade edildi. Meloni kararı duyururken ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için "her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini" söyledi.

Roma-Tel Aviv hattında son dönemde artan gerginliğin, kararın arka planında önemli rol oynadığı değerlendiriliyor. Geçen hafta, Lübnan'da görev yapan İtalyan BM barış gücü konvoyuna İsrail güçlerinin uyarı ateşi açması ve bir aracın zarar görmesi üzerine İtalya, İsrail'in Roma Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Bu gelişmenin hemen ardından İsrail de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin açıklamalarına tepki göstererek İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Tajani, İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarını kabul edilemez olduğunu belirterek kınamış ve "Gazze'de yaşanan benzer yeni bir tırmanışın her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini" söylemişti.

İtalya iç siyasetinde muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları uzun süredir İsrail'e yönelik silah ihracatının durdurulması çağrısı yapıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre İtalya, İsrail'e silah ihracatında üçüncü sırada yer alıyor; ancak buna rağmen İtalya'dan silah ithalatı, İsrail'in 2021-2025 dönemindeki silah ithalatının yalnızca yaklaşık 1,3'üne karşılık geliyor. İsrail'e en fazla silah sağlayan ülkeler iki ülke ABD ve Almanya olarak biliniyor.

Kaynak: ANKA

İsrail, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, İsrail ile Savunma Anlaşmasını Askıya Aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İtalya, İsrail ile Savunma Anlaşmasını Askıya Aldı - Son Dakika
Advertisement
