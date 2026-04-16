İtalya, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor

16.04.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ABD aracılığıyla sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ile Lübnan arasında çok yakın zamanda bir ateşkes ilan edileceğine dair duyuruyu büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Orta Doğu'nun tamamının istikrarı açısından kritik öneme sahip bu önemli ileri adımı güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, 13 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyareti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Beyrut'a yaptığımız misyonla bu sürece katkıda bulunduk. (Lübnan) Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn ve İsrail Dışişleri Bakanı (Gideon) Saar ile sürekli temas halinde kaldık. Lübnan'daki ateşkes, İran hakkındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve tüm bölgede hızla barışın sağlanması açısından hayati önemdedir."

Savunma Bakanı Guido Crosetto da X'teki paylaşımında, "Şimdi Lübnan'da da hızla ateşkesin sağlamlaştırılması gerekiyor ve bunun kısa süre içinde gerçekleştirilebilmesi için tüm koşulların mevcut olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni: "Şimdi ateşkesin tam olarak uygulanması çok önemli"

Başbakan Giorgia Meloni de akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes ilan edilmesi mükemmel bir haberdir ve bu önemli sonuca ABD'nin arabuluculuğu sayesinde ulaştıkları için Lübnan ve İsrail hükümetlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şimdi ateşkesin tam olarak uygulanması çok önemli. Bu çatışmayı başlatma sorumluluğuna sahip Hizbullah, İsrail'e karşı tüm eylemlerine son vermeli ve Lübnan hükümetinin aldığı kararlara saygı göstermelidir. Ayrıca ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin başarıya ulaşması ve tam, kalıcı bir barışın sağlanması için gerekli koşulları oluşturmasını temenni ediyorum. Bu bağlamda, İtalya, komuta ettiği Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) askeri birliği aracılığıyla Mavi Hat boyunca barışı korumaya katkıda bulunarak ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek de dahil olmak üzere Lübnan'ın egemenliğini destekleyerek rolünü oynamaya devam edecektir."

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İtalya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 23:15:44. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.