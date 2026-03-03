İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar - Son Dakika
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar

03.03.2026 21:08
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle süren kriz nedeniyle Körfez ülkelerinden kendilerine gelen hava savunma sistemi temin etmeye yönelik talepleri değerlendirdiklerini söyledi. Ülke basını ise hükümetin bölgeye bir Samp/T bataryası göndermeye hazırlandığını öne sürdü.

Resmi temaslar için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, burada İtalyan ANSA ajansına verdiği demeçte, İran'ın Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına işaret ederek, "Şu anda tüm Körfez ülkeleri bizden yardım istedi." dedi.

"ONLARA NASIL YARDIMCI OLABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Crosetto, "İtalya, hem sağlanabilecek kaynaklar hem de kullanılacak yasal çerçeve açısından onlara nasıl yardımcı olabileceğini değerlendiriyor. Bunu bir kararnameyle mi ya da mümkün olan en kısa sürede başka nasıl yapabileceğimiz değerlendiriliyor." diye konuştu.

ABD'nin İran'a saldırılarında İtalya'daki üsleri kullanmasına izin vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Crosetto, "Bu benim kararım değil, hükümetin kararı. Bizden istediklerinde yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ'E SAMP/T BATARYASI GÖNDERME HAZIRLIĞI

Ülkedeki yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'nın haberinde de İtalya'nın Samp/T hava savunma sistemini, son günlerde İran'dan gelen füzelerin hedefi olan Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istediği ve hükümetin de bir Samp/T bataryasını göndermeye hazırlandığı belirtildi.

Gazetenin haberinde söz konusu bataryanın Kuveyt'e mi, BAE'ye mi gönderileceği konusunda seçim yapılması ve bunun için İtalyan parlamentosundan onay alınması gerektiği ifade edildi. Haberde, İtalya'nın 5 Samp/T bataryası olduğu, bunlardan birinin mutat bakımdan geçtiği, birinin Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla Kiev'e gönderildiği, birinin Estonya'da olduğu ve birinin de Körfez'e gönderilmesi durumunda Roma'nın elinde aktif tek Samp/T bataryası kalacağı bilgisine yer verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    Katar ABD ye milyon dolarlar verdi onların işi korumak.bahçedeki ıt bir tas yemeye koruyor sonuçta 8 1 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Sevgili dostumuz katar bizden Siper istemiyor. Yoksa güvenemiyormu. 5 0 Yanıtla
    Hiçkimse Hiçkimse:
    siper balistik füze önleme yapamaz araştır necati siper henüz türkiye de tamamen aktifde değil 1 0
