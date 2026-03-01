İtalya'nın Kuveyt'teki Askerleri Güvende - Son Dakika
İtalya'nın Kuveyt'teki Askerleri Güvende

01.03.2026 19:55
Kuveyt'teki El Salem Hava Üssü'ne saldırıda 300 İtalyan askerine zarar gelmedi, hasar sınırlı.

İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden kriz kapsamında Kuveyt'teki El Salem Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda, burada görev yapan yaklaşık 300 İtalyan askerinin zarar görmediğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'dan yapılan misilleme saldırılarından etkilenen ülkelerden Kuveyt'te El Salem Hava Üssü'nde görevli İtalyan birliğinin durumuna ilişkin Roma'dan açıklama geldi.

Orgeneral Portolano, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuveyt'teki El Salem üssünü etkileyen düşmanca olay, yaklaşık 300 İtalyan askerinden oluşan birliğe herhangi bir zarar vermedi ancak üssün lojistik ve operasyonel altyapısında sınırlı hasara yol açtı. Bununla birlikte, daha kapsamlı bir değerlendirme süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Lübnan ve Irak başta olmak üzere Kızıldeniz'de ve bölge genelinde uluslararası misyonlar çerçevesinde bulunan İtalyan kara, deniz ve hava birlikleriyle daimi temas halinde olduğunu belirten Portolano, şunları vurguladı:

"Kuveyt'teki Hava Görev Gücünün Komutanı Albay Marco Mangini, gerekli güvenlik prosedürlerinin derhal devreye alındığını bana doğruladı. Bahsettiğim gibi, üs içindeki bazı yüzey altyapısında hasar meydana geldi ve hasarın boyutu hala değerlendiriliyor. Tüm İtalyan personeli derhal koruyucu sığınaklara gönderildi ve şu anda güvende ve zarar görmemiş durumdalar."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano, askerlerinin güvenliğinin mutlak öncelikleri olduğunu, onları korumak için tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.

?ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

