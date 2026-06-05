İtalya'nın Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da - Son Dakika
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İtalya'nın Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da

İtalya\'nın Milli Günü Resepsiyonu Ankara\'da
05.06.2026 22:34
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Ankara'da İtalya Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

İtalya'nın Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'nun ev sahipliğinde, Büyükelçiliğin bahçesinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"Bölgemizin karşı karşıya olduğu sınamaların farkındayız"

Mehmet Kemal Bozay, yaptığı konuşmada, İtalya Milli Günü dolayısıyla burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bozay, "Anadolu ve İtalya Yarımadası arasındaki etkileşim, Roma döneminden Venedik ve Ceneviz ile ticaret ağlarına, Osmanlı İmparatorluğu ile İtalyan şehir devletleri arasındaki ilişkilerden Cumhuriyet dönemindeki modern işbirliğine kadar asırlara yayılan güçlü bir geçmişe sahiptir." diye konuştu.

İstanbul'un Galata silüetine bakıldığında hala Ceneviz izlerini görmenin mümkün olduğunu dile getiren Bozay, benzer şekilde Akdeniz'in iki yakasında gelişen ticaret kültürünün, denizcilik geleneğinin ve şehir yaşamının, halklar arasında tarihsel yakınlık oluşturduğunu söyledi.

Bozay, zengin Akdeniz tarihi, medeniyeti ve kültüründe oluşan iki ortak mirasın ikili ilişkilere derinlik kattığına ve her alanda temasları ve işbirliğini kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Türkiye-İtalya ilişkilerinin güçlü tarihi temeller üzerine inşa edilmiş stratejik ortaklığa dönüştüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bozay, "Akdeniz'in iki köklü ailesi olarak, bölgemizin karşı karşıya olduğu sınamaların da farkındayız. Ekonomik güvenlik, enerji güvenliği, düzensiz göç, iklim değişikliği, terörizm ve bölgesel çatışmalar, düzenli diyalog ve yakın eş güdümü gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

Bozay, iki ülke arasındaki işbirliğinin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkısı bakımından her zamankinden daha çok önem kazandığına dikkati çekti.

"Yasa dışı göçten kazanç sağlayan suç örgütleriyle mücadele etmek amacıyla girişim başlattık"

Büyükelçi Manzo da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından halkın demokratik iradesiyle kurulan ülkesinin 80. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Türkiye-İtalya ilişkilerine değinen Manzo, ilişkilerin 170. yıl dönümü olduğunu ve bu vesileyle bir öğrenci tarafından ikili ilişkiyi temsil eden logonun hazırlandığını söyledi.

Manzo, İtalya'nın, Türk üniversite öğrencileri tarafından Schengen bölgesinde en çok tercih edilen ikinci ülke olduğunu dile getirdi.

Dünyanın giderek belirsiz hal aldığına dikkati çeken Manzo, güvenin ülkelerin tam olarak ihtiyaç duyduğu faktör olduğunu vurguladı.

Manzo, "Başbakan (Giorgia) Meloni ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan liderliğinde, yasa dışı göçten kazanç sağlayan suç örgütleriyle mücadele etmek amacıyla Libya ve Katar ile bir girişim başlattık." dedi.

Etkinliğin sonunda davetlilere yemek ikramı yapıldı, mini konser verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'nın Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da - Son Dakika

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