Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3 puanla tamamladı. Ancak Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından daha önce elenen ay-yıldızlılarda tartışmalar galibiyete rağmen dinmedi.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, canlı yayında teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamalarına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

"YARIN MONTELLA'YI YOLLARIM"

Montella'nın maç sonu açıklamalarına ve sürekli bahane ürettiğini savunduğu söylemlerine tepki gösteren Kahveci, "Yarın Montella'yı yollarım! Hala laf sokuyor. İstatistik ve bahane dinlemekten bıktık!" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI MİLLİ TAKIMDAN SOĞUTTUNUZ"

Taraftarların ilk maçlarda sabaha karşı ekran başına geçtiğini ancak ABD maçına ilginin azaldığını söyleyen Kahveci, bunun sorumlusunun teknik heyet ve takım olduğunu savundu.

Kahveci, "İnsanları soğuttunuz, kalkmadı insanlar bu sabah. Havalimanına indiğinizde bahaneleri bırakın, bunu anlatın ve özür dileyin!" dedi.

"VERİN TÜRK PASAPORTUNU GİTSİN"

Nihat Kahveci, Montella'nın "onurumuz için oynadık" sözlerine de tepki göstererek, "Hala laf sokuyorsun, nerede ruhunu gösterdin! Maç günleri uyku uyumadık lan biz! Verin Türk pasaportunu gitsin!" çıkışında bulundu.