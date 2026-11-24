İtalya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN), "otonom ajan tabanlı yapay zekanın" çok yönlü risklerine karşı şirketleri ve altyapı işletmecilerini gerekli koruma tedbirlerini almaları konusunda uyardı.

Ülkede son haftalarda kaydedilen siber saldırılar, uçuşları ve okulları hedef alan asılsız bomba ihbarları ve yetkililere ait kişisel bilgilerin "karanlık ağ" (dark web) üzerinde yayımlanması gibi hadiselerin ardından ACN, bu tür siber saldırılarda yapay zeka unsurlarının kullanımına ilişkin risklere dikkati çeken ve uyarılarda bulunan yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ACN'nin otomatik saldırı kampanyalarında otonom ajanların kullanımını tespit ettiği belirtilerek, "Sadece metin üretmekle kalmayıp faaliyetleri planlayabilen, şirket yazılımlarıyla etkileşime girebilen, veri tabanlarına erişebilen ve operasyonel işlemleri bağımsız şekilde gerçekleştirebilen otonom sistemler olan 'ajan tabanlı yapay zekaya' (agentic AI) karşı dikkatli olunması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Otonom ajan tabanlı yapay zekanın, verimlilik açısından büyük fırsatlar sunduğu, ancak kurumları ve kritik altyapıları yeni risk senaryolarına maruz bırakan önemli bir teknolojik sıçrama niteliği de taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ACN Genel Direktörü Andrea Quacivi kamu ve özel sektördeki şirketlerin üst düzey yöneticilerine çağrıda bulunarak, bu tip saldırılar karşısında kurumların teknolojik açıdan güvenlik açıklarının hiçbir tereddüt veya gecikmeye yer bırakılmadan ivedilikle giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ajan tabanlı saldırılarda tespit edilen başlıca özelliklerin de sıralandığı açıklamada, yapay zeka ajanlarının faaliyetlerini birkaç saniye içinde gerçekleştirip uyarlayabildiği, dolayısıyla operasyon sürelerini insan saldırganlara kıyasla önemli ölçüde kısalttığı ifade edildi.

Benzer şekilde, yapay zeka ajanlarının, herhangi bir kesinti yaşanmadan ve insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan keşif, analiz ve belirlenen hedeflere doğru ilerleme faaliyetlerini sürekli olarak sürdürdüğü ve nihai hedefe ulaşmak için geniş çapta saldırdığı aktarıldı.

ACN, bunlara karşı önlem olarak kurumlardan, sistem güvenlik güncellemelerini aksatmamalarını, riskli bağlantıları kesmelerini, bir sorun olduğunda düzeltici önlemler devreye girene dek internete giden trafiğin engellenmesini, kullanıcı hesapları gibi kimlik ve erişim bilgilerinin korunmasını ve saldırı yüzeyini daraltmak ve de olağan dışı davranışları tespit etmek için sistemlerin sürekli kontrol edilmesini istedi.