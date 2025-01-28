İtalya'nın Sığınmacı Transferi Tartışmalı

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ROMA, 28 Ocak (Xinhua) -- İtalya, ülkeye ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de yakalanan sığınmacıları Arnavutluk'a göndermeye yönelik tartışmalı uygulamayı yeniden başlattı. Roma'daki mahkemeler, birkaç ay önce bu transferleri durdurma yönünde karar almıştı.

Pazar günü 49 erkek sığınmacı, İtalyan donanma gemisiyle Arnavutluk'a götürüldü. Arnavutluk ile ortak yürütülen program, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülkeye göçmen akışını kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Ancak Arnavutluk'un AB'ye üye olmaması nedeniyle mültecilerin AB'nin iltica kuralları altında korunamamasına yol açan bu plan oldukça tartışmalı.

Plan, tahsis edilen 800 milyon euroluk (yaklaşık 840 milyon ABD doları) masrafın her yıl İtalya'ya gelen göçmen akınının sadece küçük bir kısmına hitap edeceği göz önüne alındığında maliyetli ve etkisiz bulunarak İtalya içinde eleştirilere maruz kalıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre 2024 yılında İtalya kıyılarına 66.000'den fazla sığınmacı ulaştı. Bu, bir önceki yılki sayı olan 158.000'e göre önemli bir düşüşe işaret ediyor.