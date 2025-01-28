İtalya'nın Sığınmacı Transferi Tartışmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'nın Sığınmacı Transferi Tartışmalı

İtalya, Akdeniz'de yakalanan sığınmacıları Arnavutluk'a göndermeye başladı, eleştiriler sürüyor.

28.01.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROMA, 28 Ocak (Xinhua) -- İtalya, ülkeye ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de yakalanan sığınmacıları Arnavutluk'a göndermeye yönelik tartışmalı uygulamayı yeniden başlattı. Roma'daki mahkemeler, birkaç ay önce bu transferleri durdurma yönünde karar almıştı.

Pazar günü 49 erkek sığınmacı, İtalyan donanma gemisiyle Arnavutluk'a götürüldü. Arnavutluk ile ortak yürütülen program, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülkeye göçmen akışını kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Ancak Arnavutluk'un AB'ye üye olmaması nedeniyle mültecilerin AB'nin iltica kuralları altında korunamamasına yol açan bu plan oldukça tartışmalı.

Plan, tahsis edilen 800 milyon euroluk (yaklaşık 840 milyon ABD doları) masrafın her yıl İtalya'ya gelen göçmen akınının sadece küçük bir kısmına hitap edeceği göz önüne alındığında maliyetli ve etkisiz bulunarak İtalya içinde eleştirilere maruz kalıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre 2024 yılında İtalya kıyılarına 66.000'den fazla sığınmacı ulaştı. Bu, bir önceki yılki sayı olan 158.000'e göre önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Akdeniz, Güncel, Göçmen, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın Sığınmacı Transferi Tartışmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:43:54. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'nın Sığınmacı Transferi Tartışmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.